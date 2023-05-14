Подмосковье 14 мая 2023, 15:37 Подозреваемых в кражах из частных секторов задержали в Бронницах Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в серии краж металлических каркасов и рам из частных владений в Бронницах. Ими оказались местные жители 29 и 26 лет.

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал об обнаружении автомобиля в Каширском переулке, который подходит под описание в ориентировке. Информацию правоохранители получили от одного из потерпевших, мужчина попытался самостоятельно остановить злоумышленников.

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Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии обнаружили подозреваемых во время разгрузки украденного из транспортного средства. Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства, возбуждено уголовное дело.

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