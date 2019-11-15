Подозреваемую в сбыте наркотиков задержали в Одинцове. Ей грозит до 20 лет тюрьмы

Полицейские в одном из домов деревни Раздоры задержали 22-летнюю уроженку ближнего зарубежья. Во время досмотра у нее нашли больше 300 граммов героина.

«При обыске по месту проживания правонарушительницы на кухне обнаружено и изъято два пакета с порошкообразным и комкообразным веществами. Исследованием установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством — героином, общим весом более 300 граммов», –сказала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

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Сейчас подозреваемая заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело. Его фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.