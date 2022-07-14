«Подольскую теплосеть» оштрафовали за отсутствие счетчика в доме

Госжилинспекция Московской области оштрафовала МУП «Подольская теплосеть» за отсутствие общедомового счетчика тепла в многоквартирном доме. Коммунальщики пытались оспорить это решение, но Арбитражный суд Московской области оставил штраф в силе.

В октябре 2021 года при проверке обращения жителей дома № 5 по Симферопольской улице в Климовске (округ Подольск) инспекторы выяснили: «Подольская теплосеть» не установила общедомовой прибор учета тепловой энергии. Ресурсоснабжающую организацию признали виновной и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Это решение коммунальщики обжаловали в Арбитражном суде Московской области. Они утверждали, что обязанность по установке счетчика возложена на управляющую организацию, однако Арбитраж отклонил эти доводы и признал законными действия Госжилинспекции.

«Суд напомнил положения федерального закона „Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности“. Он прямо указывает в части 12 статьи 13, что установить прибор учета в данном случае должно МУП. Ведь именно на его балансе находятся тепловые сети, имеющие непосредственное присоединение к инженерно-техническому оборудованию дома на Симферопольской», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.