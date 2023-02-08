Подмосковье 08 февраля 2023, 17:36 Подольское отделение «Боевого братства» доставит квадрокоптеры и рации бойцам СВО

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Подольское отделение организации ветеранов «Боевое братство» отвезет еще одну партию гуманитарной помощи подшефному батальону в ЛНР, которому помогает с 2014 года. Это квадрокоптеры, рации, спальные мешки, обувь и одежда.

Об этом рассказал замруководителя объединения Игорь Нарыжный.

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«Еще повезем 2,5 тонны продуктов, в том числе, вкусняшки: какао сгущенное, консервированные ананасы. Все это им пригодится», — добавил он.

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Игорь Нарыжный рассказал, что представители «Боевого Братства» были в ЛНР перед Новым годом. Бойцам передали теплую одежду, продукты и рюкзаки. Теперь волонтеры вернутся туда снова.

Замруководителя городской организации Михаил Васильев рассказал, что дружба ветеранов боевых действий и тогда еще Казачьей национальной гвардии началась в 2014 году. Тогда активисты каждый год по два месяца находились в добровольческом подразделении ЛНР, обучая шахтеров стрелковому, саперному делу, а также медицине и боевому слаживанию. Позже отряд преобразовали в 18-й батальон территориальной обороны и первую роту седьмой бригады Народной милиции.

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