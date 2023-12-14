Подмосковье 14 декабря 2023, 14:57 Подольское лесничество вернуло более 20 гектаров земли в собственность государства за год Комитет лесного хозяйства Московской области

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Подольское лесничество подвело итоги года в правовой сфере. Так, за 12 месяцев подольский филиал «Мособллеса» провел работу по освобождению 22 гектаров земель лесного фонда и возвращению их в собственность государства.

Юристы филиала выступили более чем на 530, по результатам которых 98 решений вынесли в пользу Комитета лесного хозяйства Московской области. Например, удалось добиться освобождения земель лесного фонда вблизи деревни Чулпаново — нарушитель освободил от незаконно возведенного ограждения лесной участок.

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«Отрицательные решения оспариваются в судах апелляционной и кассационной инстанций. Большая часть дел, рассматриваемая в судах, связана со спорами, вытекающими из земельных правоотношений, а также с принудительным освобождением незаконно занятых лесных участков и устранением выявленных нарушений», — сообщила начальник отдела правовой работы и администрирования платежей Подольского филиала ГКУ МО «Мособлллес» Татьяна Галушко.

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