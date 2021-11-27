Подольским сотрудникам скорой помощи передали 200 килограммов фруктов

Подольские парламентарии вместе с замглавы администрации городского округа Александром Скобенниковым передали в качестве благодарности за труд сотрудникам станции скорой помощи 200 килограммов фруктов. Об этом в Instagram сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

Сказать спасибо медикам утром в субботу на станцию приехал и депутат Мособлдумы Павел Максимович. Врачи, медсестры и водители получили в подарок апельсины и гранаты.

Источник фото: Instagram

В середине ноября Скобенников на своей странице в Instagram рассказал, что руководство Подольска решило поддержать четырех медиков, которых взяли на работу в этом году: им оплатят съемное жилье. Чиновник встретился с медработниками Подольской станции скорой помощи, Детской поликлиники № 2 и Подольской областной клинической больницы и обсудил с ними насущные вопросы.