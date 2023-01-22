Подмосковье 22 января 2023, 03:48 Подольский завод показал школьникам метеорит весом 3, 5 тонны ГАУ АИС «Подмосковье»

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Подольским школьникам показали один из самых тяжелых железистых метеоритов в России весом около 3, 5 тонн. Экскурсию детям провели в технопарке Специального проектно-конструкторского бюро (СПКБ) кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщил директор АО «СПКБ Техно» Максим Тугучев.

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На предприятии проводят экскурсии, на которых показывают кабельное производство от волочения до экструзии и скрутки, машиностроение, металлообработку и гальванику на примере изменения цвета металла и покрытия его защитой от коррозии. Детям дарят фигурки после процесса гальваники. Они могут сделать селфи с поделками, изготовленными на станках. Заводчане показывают, какой интересной и творческой может быть жизнь инженера.

ГАУ АИС «Подмосковье»

«Ко всему прочему, оказываем услугу по очистке метеоритов от коры плавления. Когда метеорит проходит атмосферу и падает на Землю, на нем образуется черная кора. С помощью установки газодинамической очистки мы чистим тела метеоритов без их повреждения. Убираем слой оксидов и образовавшейся грязи. Это можно сравнить с нагаром на пригоревшей сковороде, и мы как раз убираем пригоревшую массу», — рассказал Тугучев.

Метеориты привозят на очистку в СПКБ ученые. Сейчас на территории завода ждет очистки метеорит весом около 3, 5 тонн. Это один из самых крупных метеоритов России.

«Технология газодинамики позволяет бережно очистить небесное тело. Его вес не является решающим критерием», — отметил Тугучев.

В кафе-пекарне не территории завода экскурсия завершается обедом и подарками в виде сувенирной продукции и хлеба, выпеченного по собственному рецепту. Там же образцы метеоритов могут увидеть все желающие. Там представлены срезы трех основных видов метеоритов — железный, каменный и железокаменный. Это Сеймчан (1967 год) из Магаданской области, Царев (1922 год) из Волгограда и Муонионалуста (1906 год) с места пересечения Финляндии и Швеции. Самым красивым считается железокаменный метеорит Сеймчан, у которого на просвет видна структура. Это палласит из кристаллов оливина в сетеобразной матрице из никелистого железа.

ГАУ АИС «Подмосковье»

«Про метеориты ходят разные мифы. На самом деле в них те же элементы, что можно найти на Земле. Единственное отличие от земных материалов — у них очень красивая кристаллическая решетка. Этим они и ценны. Например, палласиты используют в ювелирных изделиях, делают из них сувениры и хранят как музейные экспонаты тел неземного происхождения», — уточнил Тугучев.

Крупные метеориты на обработку привозят периодически, поэтому увидеть их — настоящая удача. По словам директора предприятия, уровень радиации метеоритов, которые попадали на завод, был даже меньше, чем в среднем на Земле. Он заключил, что ситуация с метеоритами под контролем и гости могут спокойно наслаждаться интересной кристаллической решеткой.

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