Подольский центр «Истоки» стал лауреатом всероссийского конкурса | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 18:25 Подольский центр «Истоки» стал лауреатом всероссийского конкурса

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Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» стал обладателем диплома I степени всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат». Вручение наград конкурса «Дом культуры. Новый формат» прошло Центральном доме культуры железнодорожников.

Всероссийский конкурс «Дом культуры. Новый формат» прошел под эгидой Министерства культуры РФ и Государственного российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

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Целью конкурса организаторы заявляют поощрение лучших практик в культурно-досуговых организациях и поддержку социально значимых инициатив.

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Организаторы получили 143 заявки на участие. Стать участниками конкурса пожелали организации более, чем из 80 регионов страны.

Диплома I степени и премии в номинации «Проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа» удостоили Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки». Премию центр получил за проект «Моя семья — мои истоки».