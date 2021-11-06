Подольский театр танца занял первые места на международном конкурсе

Театр танца «Симфония полета» Дома культуры «Металлург», расположенном в микрорайоне Львовский в Подольске, стал лауреатом первой степени в четырех номинациях Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Казань Лучезарная». Информация об этом появилась на странице учреждения во «Вконтакте».

Руководителем коллектива является Татьяна Сложеникина и балетмейстер Виталий Тереховский. Недавно танцоры вернулись из Казани.

Участники коллектива стали лауреатами первой степени в номинации «Современная хореография. 16–19 лет», «Экспериментальная хореография», «Театр танца», дуэт Екатерины Ткаченко и Дарьи Дмитриенковой — в номинации «Современная хореография».

Источник фото: группа ДК «Металлург» во «Вконтакте»

Фестиваль организовал Фонд поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони» при поддержке комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и Министерства культуры РФ.