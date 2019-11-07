Зал для тяжелой атлетики и футбольное поле с подогревом. Подольский стадион «Весна» изменится после ремонта

Рабочая группа при Архитектурной комиссии Московской области одобрила авторскую идею архитектурно-художественного решения реконструкции стадиона «Весна» в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко уточнил, что на участке площадью 2 гектара будет проведен комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции существующей структуры стадиона «Весна». В частности, будет демонтирован старый административный корпус и существующие трибуны. На их месте планируется построить новое одноэтажное здание спортивного корпуса с комфортной современной трибуной и навесом на 1000 зрителей.

В новом корпусе площадью порядка 1,8 тысячи квадратных метров разместятся блоки физкультурно-оздоровительных и административно-бытовых помещений. Учитывая запросы занимающихся спортсменов и любителей спорта, внутри корпуса построят универсальный зал площадью около 700 квадратных метров, зал тяжелой атлетики, кроме того, там будут просторные и комфортные помещения тренерских, судейских и раздевалок, которые оснастят душевыми и саунами. Предусмотрены кабинеты медперсонала.

«Новое планировочное решение здания позволило рационально использовать территорию стадиона и вписать спортивный корпус в существующую градостроительную ситуацию с жилой застройкой с одной стороны и оживленной улицей с другой, — заметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. — Контрастное колористическое решение, заданный архитекторами ритм фасада придают зданию динамичность, созвучную функции спортивного объекта».

Источник фото: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

На стадионе заменят покрытие футбольного поля, там положат современное с подогревом. Кроме того, будет обустроено легкоатлетическое ядро для занятий баскетболом, волейболом и прыжками в длину.

Стадион станет универсальным спортивным объектом для тренировок практически в любое время года, а также для спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе соревнований городского уровня.

Глава городского округа Подольск Николай Пестов назвал проектирование и реконструкцию стадиона «Весна» в Климовске по улице Заводской «важным для округа проектом».

«В восьмидесятых годах, когда я был школьником и бегал там стометровку, мне казалось, что многие школы, в том числе и Подольска, могут завидовать такому покрытию. Прошли десятилетия, и сегодня этот объект не соответствует современным нормам. После реконструкции это будет, действительно, крупное спортивное сооружение с хорошим полем, соответствующим современным требованиям покрытием и возможностью для занятий легкой атлетикой», — подчеркнул Николай Пестов.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Местный житель Алексей Трегубов признался, что так же, как и многие его земляки, мечтает увидеть стадион «Весна» современным и преобразившимся.

«Я вырос здесь, и фраза „пойдем на стадион“ звучала как девиз с самого детства. Мы ждали, когда здесь зальют каток, мы гоняли здесь мяч на футбольном поле. Теперь в перспективе футбольное поле с подогревом, а значит — серьезные соревнования, которые для нас и наших детей будут важными спортивными событиями. Мир сегодня живет спортом, здоровый образ жизни — это не мода и не тренд, это необходимость. Мы ждем обновления „Весны“, и ждем с нетерпением!» — поделился Алексей Трегубов.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Климовчанка Елена Лукашева — мама пятилетнего сына. Она отмечает, что наконец-то в Климовске стали появляться современные пространства.

«Судя по проектным решениям, стадион „Весна“ станет не только спортивным ядром, но и украшением северо-восточной части микрорайона Климовск. И Заводская улица скоро преобразится — стадион, за ним УСЦ „Юность“, а дальше — детский парк. Приятно, когда думают о жителях самых разных возрастов», — сказала Елена Лукашева.

Она напомнила, что физкультура и спорт нужны всем — и детям, и взрослым. «Известный факт для многих климовчан — когда открыли спорткомплекс „Юность“ с бассейном, в Климовске стало активно развиваться плавание. Многие ребята стали участвовать в соревнованиях разных уровней и завоевывать призовые места. Вот и на стадион „Весна“ мы будем возлагать такие же надежды. Чтобы наши спортсмены, тренируясь в замечательных условиях, становились первыми», — высказала пожелание жительница Климовска.

В комитете по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск уточнили, что к работам по реконструкции стадиона «Весна» в микрорайоне Климовск планируют приступить в III квартале 2020 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.