Подмосковье 19 августа 2023, 15:10 Подольский отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках» пройдет 20 августа Добрынина Галина

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Подольский отборочный этап областного фестиваля «Город танцует в парках» пройдет в парке культуры и отдыха имени Талалихина 20 августа. Свои навыки на суд жюри во главе с художественным руководителем проекта Егором Дружининым покажут 10 лучших коллективов округа, самые яркие команды выступят в финале 2 сентября.

На сцену в Подольске выйдут коллективы B-Fly Effect & Soul, FreeUp, Unit 7, «Фантазия», «Фристайл», «Колорит», «ТерраДэнс», Silentium, «Созвездие» и «Тайм». Номера участников оценят победитель шоу «Танцуй» на Первом канале Александр Могилев, лидер направления locking в России Владимир Гудым и российская актриса Елена Подкаминская.

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Всего фестиваль объединяет около 160 танцевальных коллективов в Подмосковье. Финальный гала-концерт пройдет 2 сентября в Пестовском парке в Балашихе, где подведут итоги и объявят победителей сезона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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