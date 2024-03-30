Подмосковье 30 марта 2024, 14:10 Подольский колледж «Знание» отметил 20-летний юбилей Unsplash

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Подольский гуманитарно-технический колледж «Знание» отметил 20-летие с момента своего основания. Учебное заведение выпускает специалистов для сфер экономики и бухгалтерии, права и социального обеспечения, дизайна, образования, медицины.

За два десятилетия количество студентов значительно увеличилось. В год открытия в нем учились 44 человека, а сейчас — более 1000 юношей и девушек. За это время в колледже защитили более 5000 дипломов. Также выросло и количество специальностей.

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Юбилей колледж отметил в зале культурно-просветительского центра «Дубровицы». Первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов подчеркнул, что колледж «Знание» стал уважаемым учебным заведением со своими традициями и опытом.

Преподавателям и сотрудникам колледжа вручили благодарности от главы. Некоторые преподаватели награждены почетным знаком Совета депутатов городского округа. Отдельное признание получила директор колледжа за ее профессионализм и руководство.

В колледже преподают только опытные специалисты и кандидаты наук. Всего здесь работает 58 квалифицированных специалистов.

С начала 2024 года на базе колледжа открыли первый аккредитационный центр по специальности «Сестринское дело» в Московской области.

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