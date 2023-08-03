Подмосковье 03 августа 2023, 12:27 Подольский колледж принял более 600 заявок от абитуриентов за месяц приёмная кампания / Министерство образования Московской области

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Приемная кампания продолжается в Подольском колледже. Абитуриенты подали уже более 600 заявок на поступление. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

На базе колледжа реализуется масштабный федеральный проект «Профессионалитет» по специальностям «Операционная деятельность в логистике» и «Поварское и кондитерское дело». Студентов здесь обучают по конкретным заявкам от ведущих промышленных предприятий региона.

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«Профессионалитет» нацелен на модернизацию образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. Благодаря проекту колледж сможет выпускать готовых специалистов уже через 2-2,5 года обучения.

Подольский колледж принял более 600 заявлений от студентов. Приемная кампания закончится 15 августа.

Колледжи Подмосковья — на хорошем счету, и с ними сотрудничают ведущие промышленные предприятия, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, производители заключили с областными учебными заведениями уже 99 договоров о подготовке будущих кадров.