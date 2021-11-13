Подольские власти помогут медикам с арендой жилья

Руководство Подольска решило поддержать четырех медиков, которых взяли на работу в этом году. Им оплатят съемное жилье. Об этом рассказал заместитель главы администрации городского округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников в Instagram.

Чиновник накануне встретился с медицинскими работниками Подольской станции скорой медицинской помощи, Детской поликлиники № 2 и Подольской областной клинической больницы. На этой встрече обсудили меры социальной поддержки врачей и медработников среднего звена.

«Принято решение о выделении компенсации за коммерческий наем жилого помещения сотрудникам, принятым в этом году на работу в медицинские организации: фельдшеру скорой медицинской помощи, двум участковым терапевтам Подольской областной клинической больницы, участковому педиатру Детской поликлиники № 2», — написал Скобенников.

По его словам, во время мероприятия также затронули вопрос вакцинации подольских медиков. По словам замглавы администрации, прививку от коронавируса сделали уже более 80% персонала больниц и поликлиник Подольска.