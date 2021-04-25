Подольские студенты проявили себя на конкурсе чтецов и поэтов

В Подольске подвели итоги конкурса чтецов и поэтов, который прошел в рамках городского фестиваля «Студенческая весна — 2021». О результатах сообщили на странице комитета по делам молодежи в социальной сети «ВКонтакте».

Жюри конкурса было непросто распределить трудовые места. Они высоко оценили талант чтецов и поэтов.

Первое место на конкурсе чтецов занял Никита Венедиктов из Подольского колледжа имени Никулина. Серебро поделили Екатерина Никонова, которая учится в том же колледже, и Даниил Токарев из Московского областного колледжа информации и технологий. Третье место заняли Анастасия Кривенко опять же из колледжа Никулина, Оксана Хохлова из «Московии» и студентка РГУТиС Анастасия Ускова.

Источник фото: «ВКонтакте», сообщество «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск»

На конкурсе поэтов победил Роман Тарантеев, второе место заняла Анастасия Ускова. Третье место поделили Анастасия Белых и Иван Халиков из колледжа Никулина.

Подмосковных школьников ранее пригласили к участию в конкурсе «Большая перемена». Учащиеся 5-10-х классов могут выиграть денежные призы и путешествие во Владивосток.