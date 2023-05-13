Подмосковье 13 мая 2023, 09:58 Подольские спортсмены выиграли медали на международном турнире в Японии РИА «Новости»

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Подольские спортсмены Кирилл Петрухин и Даниил Ширшов заняли призовые места на международном турнире по киокусинкай каратэ-до в Японии.

Петрухин стал первым в своей весовой категории, а Ширшов занял второе место. Молодые люди являются воспитанниками филиала спортивной школы при МОУ СОШ № 35 в Подольске. Всего в соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из 20 стран мира.

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Петрухин признался, что для него турнир имел огромное значение из-за международного статуса. Поэтому мотивация была запредельной.

«Это личное. В связи с текущей ситуацией работало патриотическое чувство, что нужно постоять за Родину. Это давало большую мотивацию не огорчить своих близких и Россию», — отметил он.

Тренер спортсменов Максим Попков рассказал, что старается воспитывать ребят с человеческой точки зрения.

«Мы своих воспитанников обучаем таким качествам, как уверенность в себе, уважение к старшим и любви к стране. Считаем, что это главные постулаты философии каратэ. Потому что будь ты хоть 20 раз чемпионом мира, но если ты не очень хороший человек, то, наверное, это не имеет смысла», — рассказал Попков.

После завоевания медалей Петрухин и Ширшов получили звание кандидатов в мастера спорта.

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