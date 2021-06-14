Подольские школьники в летнем лагере узнали о правилах безопасности от пожарных

В Климовске школьникам, которые отдыхают в летнем лагере при своем образовательном учреждении, рассказали о правилах безопасности. К детям приехали пожарные. Об это рассказало РИАМО со ссылкой на группу «ВКонтакте» «Огнеборцы Подольска».

Источник фото: группа «ВКонтакте» «Огнеборцы Подольска»

Дети узнали от пожарных все о правилах безопасности дома и на природе. Занятие прошло во время летней оздоровительной кампании Подмосковья. Сотрудники МЧС региона всегда принимают в ней активное участие. Спасатели приезжают к ребятам в загородные и пришкольные лагеря.

На занятие к школьникам из Климовска приехал личный состав пожарно-спасательной части № 77. Ребята смогли пообщаться с пожарными и узнать в подробностях об их службе. Детям разрешили посидеть в пожарной машине и примерить форму огнеборцев.