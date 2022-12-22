22 декабря 2022, 21:23
Подольские школьники победили в командном зачете на всероссийском конкурсе по агрогенетике
Школьники из Подольска стали лучшими в командном зачете на всероссийском конкурсе по агрогенетике «Иннагрика». Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Жариков.
Реклама
Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде. Подольск представляли Артем Киселев из школы № 36 и ученица школы № 34 Екатерина Лосева.
«Ребята блестяще справились с олимпиадными задачами, кейс-ситуациями из областей агрогенетики, селекции, биотехнологии и молекулярной биологии, провели ПЦР-тестирования различных микроорганизмов, смогли создать тест-систему для обнаружения аллергенов в продуктах питания и даже смогли предложить альтернативные способы квашения капусты», — рассказал Дмитрий Жариков.
Всего у подольской команды по итогам конкурса — четыре диплома призеров и победителей.
«Иннагрика» является первым всероссийским конкурсом по агрогенетике для школьников старших классов. Его организаторами и партнерами являются Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство сельского хозяйства России, «Инопрактика» и российские вузы.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Школьники
Реклама
Реклама