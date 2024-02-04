04 февраля 2024, 17:10
Подольские онкологи отметили профессиональный праздник
Подольские онкологи 4 февраля отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата имеет огромное значение в медицине, так как раковые заболевания все чаще встречаются из-за стресса, плохой экологии и нездорового образа жизни.
Онкологи Подольской областной клинической больницы утверждают, что рак — это не приговор. Ранняя диагностика, комплексный подход к лечению, использование современного высокотехнологичного оборудования и профессионализм врачей — все это способствует эффективному противостоянию злокачественным опухолям.
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Заведующий отделением торако-абдоминальной онкологии, кандидат медицинских наук Тимур Ибрагимов обратился к жителям Подольска.
«Ваше здоровье — это, прежде всего, ваша ответственность. Регулярно проходите диспансеризацию, относитесь внимательно к своему состоянию и состоянию своих близких», — подчеркнул Тимур Ибрагимов.
Он добавил, что при любых негативных изменениях в самочувствии следует обратиться к врачу. На сегодняшний день обследование можно сделать за несколько дней.
«Эффективность лечения онкологического заболевания напрямую зависит от стадии, на которой оно обнаружено», — добавил специалист.
Каждый год специалисты Подольской областной клинической больницы помогают десяткам тысяч гражданам, оказывая высококвалифицированную помощь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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