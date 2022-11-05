Подольские коммунальные службы полностью подготовили к зиме | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 21:30 Подольские коммунальные службы полностью подготовили к зиме

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Подольская служба благоустройства обслуживает почти четыре тысячи квадратных метров дорог и тротуаров. В зимний период для содержания этой улично-дорожной сети округа привлекут спецтехнику для уборки снега и наледи.

Подольская служба благоустройства обслуживает почти четыре тысячи квадратных метров дорог и тротуаров. Для комфортных условий в осенне-зимний период для уборки снега и наледи сотрудники службы ежедневно используют специальную технику.

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«Подготовку к зимнему периоду мы начали еще весной этого года для приобретения дополнительных запчастей, подготовку бункеров для разбрасывания пескосоляной смеси. В начале осени мы начали переоборудование техники на зимний период и уже совершили два выезда для превентивной обработки дорог», — рассказал директор МБУ «ПКБ» городского округа Подольск Максим Митрохин.

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Тракторы со щеточным оборудованием, экскаваторы-погрузчики, самосвалы, комбинированные дорожные машины для вывоза снега находятся в режиме рабочей готовности.

«На данный момент у нас 40 единиц, которые готовы к содержанию в зимний период. Поэтому посмотрели работоспособность, переоборудование для данного содержания. Все в порядке, готовы, соответственно, качественно и добросовестно отработать нашу задачу по проведению чистоты и порядка в округе», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Михаил Степанов.

Руководители комбината и администрация округа позаботились и о персонале. Специально для шести рабочих бригад в этом году были приобретены новые комфортные газели.