Подольские юнармейцы взяли золото на региональном этапе военно-спортивной игры «Победа»

В Домодевовском городском округе прошел подмосковный этап военно-спортивной игры «Победа». Он был посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По итогам прохождения всех конкурсов и заданий первое место заняла команда «Витязь-Быково» из городского округа Подольск.

«Главная цель всех соревнований, нашего старшего поколения, которые прошли жизненный путь — это воспитание наших ребятишек преданных нашему народу, нашей земле, нашему государству, чтобы они были патриотами и были достойными гражданами нашей страны. Это главнейшая из главнейших целей, которую старшее поколение ставит при работе с молодежью», — отметил ветеран Вооруженных Сил, заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 1998 по 2011 год, главный инспектор военного комиссариата по Московской области генерал-полковник Иван Морозов.

Победители и призеры военно-патриотических игр Московской области приняли участие в этапе военно-спортивной игры.

У нас в Московской области проходит целый цикл игр организованный Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области. Сегодня здесь на Домодедовской земле собрались лучшие команды, которые проявили себя на данных играх, это игра „Юнармия, вперед!“, „Девушки в погонах“, „Строевой смотр отрядов“. Поэтому сегодня программа наиболее усложнена по сравнению с другими играми и 10 лучших команд поборются за звание победителя Евгений Лукошников Заместитель начальника штаба Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области

На протяжении нескольких часов участники Игры соревновались в прохождении по маршруту с преодолением препятствий, выполняли разборку-сборку ММГ АК, перемещение шины автомобиля, а также метание гранаты и ножа. Кроме того, участники стреляли по мишени, принимали участие в спринте с водружением флага, соревновались в навыках оказания первой доврачебной помощи пострадавшему и выполнении строевых приемов. Помимо вышеперечисленного они также разгадывали тесты на знание истории.

Первое место заняла команда «Витязь-Быково» из городского округа Подольск.

«Мы прошли все ступени отбора на финал Военно-патриотической игры «Победа» в течение 2021-2022 учебного года. В сентябре 2021 года победили на слете «Патриоты Подолья» юнармейских отрядов Городского округа Подольск. В апреле 2022 года победили на четвертой Военно-патриотической игре «Юнармия, вперед!» Сегодня мы заняли первое место на военно-спортивной игре «Победа» Мы очень этому рады! И готовы защитить честь Московской области на финале военно-спортивной игры «Победа», — рассказали победители.

Второе место заняли «Защитники» из городского округа Домодедово. Бронзу завоевала воскресенская команда «Воин».

Победители примут участие в финале Всероссийской военно-спортивная игра «Победа». Он состоится на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и 253 общевойскового полигона ЗВО «Алабино».

Серебряные призеры будут защищать честь своего региона на Военно-спортивной игре «Зарница» среди команд ЦФО в Калужской области.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области выступило организаторами региональной военно-спортивной игры «Победа».