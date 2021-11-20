Подольские юнармейцы возложили цветы к памятнику «Героям-панфиловцам» в день 80-летия их подвига

Юнармейцы из Подольска отдали дань памяти героям-панфиловцам в честь 80-летия их подвига — они возложили цветы к мемориалу в поселке Дубосеково. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Отделение Почетного караула посетило мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» и оставило корзину с цветами у подножия монумента.

Кроме того, юные патриоты познакомились с экспозициями музеев «Бункер» и «Героев-панфиловцев» на территории деревни Нелидово.

У разъезда Дубосеково 80 лет назад, обороняя Москву от фашистских захватчиков, 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова совершили бессмертный подвиг: они остановили наступление врага и уничтожили 20 танков противника.

В начале ноября юнармейцы из Подольска поучаствовали в учебно-тренировочных сборах. Ребята разбирали и собирали автомат Калашникова, тренировали физподготовку и радиационную защиту.