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    20 ноября 2021, 11:16

    Подольские юнармейцы возложили цветы к памятнику «Героям-панфиловцам» в день 80-летия их подвига

    Юнармейцы из Подольска возложили цветы к мемориалу героев-панфиловцев

    Редакция «360»

    Юнармейцы из Подольска отдали дань памяти героям-панфиловцам в честь 80-летия их подвига — они возложили цветы к мемориалу в поселке Дубосеково. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

    Подольские юнармейцы возложили цветы к памятнику «Героям-панфиловцам» в день 80-летия их подвига

    Отделение Почетного караула посетило мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» и оставило корзину с цветами у подножия монумента.

    Кроме того, юные патриоты познакомились с экспозициями музеев «Бункер» и «Героев-панфиловцев» на территории деревни Нелидово.

    У разъезда Дубосеково 80 лет назад, обороняя Москву от фашистских захватчиков, 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова совершили бессмертный подвиг: они остановили наступление врага и уничтожили 20 танков противника.

    В начале ноября юнармейцы из Подольска поучаствовали в учебно-тренировочных сборах. Ребята разбирали и собирали автомат Калашникова, тренировали физподготовку и радиационную защиту.