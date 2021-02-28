Подольские юнармейцы очистили памятники от снега

В подмосковном Подольске юнармейцы приступили к очистке памятников и обелисков в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Совета депутатов городского округа, начальник подольского штаба «Юнармии» Евгений Лукошников.

«После обильных снегопадов юные патриоты помогают очищать от снега пешеходные дорожки ветеранам, а также освобождают от снежного плена памятники и обелиски землякам», — написал Лукошников.

Источник: «ВКонтакте», страница Евгения Лукошникова

Подольские юнармейцы также поучаствовали в акции «Посылка солдату». Депутат рассказал, что к 23 Февраля ребята собрали для солдат необходимые вещи, в том числе ручки, тетради, наборы личной гигиены. Посылки доставили в воинские части Подмосковья.

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