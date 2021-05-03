Подольские дачники смогут привиться от коронавируса 6 и 7 мая в мобильных пунктах

Дачники из микрорайона Климовск в Подольске смогут сделать прививку от коронавируса в мобильных пунктах. Они будут работать 6 и 7 мая. Об этом рассказало РИАМО со ссылкой на группу «Территориальное управление „Климовск“» во «ВКонтакте».

Всех желающих дачников из Подольска 6 и 7 мая будут прививать от коронавируса в мобильных пунктах. Точки откроют в садовых товариществах.

6 мая прием будут вести с 10:00 до 12:00 в СНТ «Модуль» по адресу: Бережковский проезд, владение 21. А 7 мая все желающие смогут прийти и вакцинироваться с 10:00 до 12:00 в СНТ «Весна-3» на улице Коммунальной, владение 4.

Для того чтобы сделать прививку, у желающих должен быть при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.