24 марта 2023, 04:28
Подольские автогонщики установили скоростной рекорд на фестивале «Байкальская миля»
Сотрудники Подольского кабельного завода «СПКБ Техно» установили рекорд по скорости. На международном фестивале «Байкальская миля 2023» спидометр автогонщиков показал более 129 километров в час.
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На соревнованиях выступили три жителя Подольска. Вот уже третий год подряд гонщики добиваются на фестивале высоких результатов. В этом году они стали первооткрывателями в классе «Полноприводные багги».
Установка атмосферного двигателя позволила машине из Подмосковья обогнать технику соперников. До этого транспортное средство использовали для гоночных поединков, а на сегодняшний день оно рассчитано на длительные поездки по дорогам.
В прошлые годы сотрудники предприятия превысили показатель 179 километров в час с помощью турбированного двигателя.
За пять лет существования «Байкальская миля» стала уникальным событием не только в России, но и мира.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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