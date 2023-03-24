Подмосковье 24 марта 2023, 04:28 Подольские автогонщики установили скоростной рекорд на фестивале «Байкальская миля»

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Сотрудники Подольского кабельного завода «СПКБ Техно» установили рекорд по скорости. На международном фестивале «Байкальская миля 2023» спидометр автогонщиков показал более 129 километров в час.

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На соревнованиях выступили три жителя Подольска. Вот уже третий год подряд гонщики добиваются на фестивале высоких результатов. В этом году они стали первооткрывателями в классе «Полноприводные багги».

Установка атмосферного двигателя позволила машине из Подмосковья обогнать технику соперников. До этого транспортное средство использовали для гоночных поединков, а на сегодняшний день оно рассчитано на длительные поездки по дорогам.

В прошлые годы сотрудники предприятия превысили показатель 179 километров в час с помощью турбированного двигателя.

За пять лет существования «Байкальская миля» стала уникальным событием не только в России, но и мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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