Подольская спортсменка взяла золото на первенстве страны по лыжным гонкам

Подольская спортсменка Кристина Кускова взяла золотую медаль на первенстве России по лыжным гонкам. Заключительный этап соревнований прошел в Тюмени. Об этом комитет по физической культуре и спорту рассказал в социальной сети «ВКонтакте».

Спортсменка Кристина Кускова работает инструктором в спортивной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам Подольска. Девушка стала золотым призером первенства России по лыжным гонкам. Спортсменка стала первой на дистанции 15 километров свободным стилем. Ранее девушка заняла третье место в гонке на десять километров классическим стилем. Заключительный этап соревнования прошел 21 февраля в Тюмени.