Подмосковье 15 января 2023, 12:55 Подольская областная больница заработает по новому графику

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С 16 января областная клиническая больница в Подольске на Ленинградской улице, 9, начнет работать по новому графику: с 8 до 20 часов. Медучреждение обслуживает более 60 тысяч жителей микрорайонов Юбилейный, Юго-Западный и Кузнечики. В конце прошлого года в поликлинику завезли новое медоборудование.

Так, пациентам стали доступны исследования на 160-срезовом 4D-компьютерном томографе Aquilion Primе SP. Аппарат показывает не только анатомию тела, но и выводит изображения органов и их кровоснабжения в динамике. Также в работу запустили два рентген-аппарата и оборудование для УЗИ-исследований. Все процедуры по полису ОМС будут бесплатными.

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Поликлиника открылась в сентябре 2021 года и начала работать по сокращенному графику. Теперь в медучреждение доставили недостающее оборудование и доукомплектовали штат врачей.

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«В течение 2022 года приняли в штат 10 участковых врачей-терапевтов, что позволит работать поликлинике в две смены. На новой технике работают опытные специалисты», — заявила заместитель главного врача больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ольга Бульбас.

В дневном стационаре пациентов начал принимать врач-терапевт. Также цифровое оборудование позволит загружать результаты исследований на кафедры ведущих институтов, чтобы эксперты могли дать второе мнение.

«Если у врача возникнут сомнения в качестве новообразования, то по системе ЕРИС он отправит исследование для получения второго мнения. Среднее время ответа — сутки», — заявил врач-рентгенолог Артур Мигманов.

Он добавил, что все оборудование сертифицировано, а рентгеновский аппарат российского производства дает минимальные дозы облучения. Врачи могут принимать порядка 15 пациентов в час, в том числе маломобильных и людей с большой массой тела.

«Ведут прием узкие специалисты — эндокринолог, кардиолог, хирург. В течение двух месяцев планируем лицензировать и других специалистов. Начнут прием врач-травматолог, уролог, офтальмолог, невролог, травматолог, ортопед», — заявила заведующая поликлиникой Татьяна Рассохина.

Местные жители уже оценили эффективность нового оборудования. Так, Анна Беликова прошла процедуру компьютерной томографии на современном аппарате. Пациентка осталась довольна быстротой и комфортом во время исследования.

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