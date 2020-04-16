Подольская компания приступила к клиническим исследованиям препарата от коронавируса
Об этом организация сообщила на своем сайте. Сейчас «Петровакс» реализует масштабную программу исследований «Полиоксидония» при COVID-19. Клинические исследования препарата проводятся в соответствии с Протоколом ВОЗ.
В России в нем примут участие клинические центры в Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге и Ярославле. В ходе испытаний оценят эффективность и безопасность лекарственного средства у взрослых пациентов (мужчин и женщин) в возрасте от 18 до 85 лет, зараженных коронавирусной инфекцией.
Компания отмечает, что параллельно заявка на исследования рассматривается в Минздраве Франции. А также готовится подача документов в Словакию. Помимо этого «Петровакс» ведет переговоры о проведении исследований в других странах.
Ранее Владимир Путин заявил, что исследования лекарств, использующихся для профилактики коронавируса, нужно упростить и ускорить. Поручение российский глава уже направил правительству.