Подмосковье 09 декабря 2022, 22:35 Подольская команда «Активное долголетие» победила на Всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе Публичное достояние

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Более 90 тысяч человек приняли участие во всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе. В номинации «Пенсионеры-ветераны» победителем стала команда долголетов из Подольска.

Всего подольскими долголетами на всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе было пройдено 10500 километров — это примерное расстояние от Подольска до Магадана.

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Тренирует и направляет команду Владимир Васильев, лауреат премии имени Михаила Аптекаря в номинации «Лучший инструктор по физической культуре в г. о. Подольск».

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«На протяжении всех 60 дней мы были в пятерке лидеров.На начальном этапе мы оказались первыми. Вот и по итогам второго заключительного этапа мы тоже оказались в лидерах, что мне очень приятно», — сказал инструктор по скандинавской ходьбе и реабилитации в социальной сфере, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре Владимир Васильев.

За победу команде вручили кубок, а каждому участнику — золотую медаль.

«Мы в том году принимали участие, но заняли четвертое место, было очень тяжело, потому что у меня много людей болело в то время и поменять людей было очень тяжело. А в этом году мы создали команду такую, которая должна была пройти эти два месяца по 20 километров, по 25 тысяч шагов, мы два месяца ходили всей командой, 17 человек, мы хотели получить золото, мы его получили», — поделилась капитан команды «Активное долголетие» Анна Высоцкая.

С удовольствием ходят на тренировки и укрепляют свой организм даже участники, перешагнувшие за восьмой десяток.

«Я уже занимаюсь лет шесть с половиной очень хорошо, главное — приобрела много друзей, все общение у нас такое хорошее, много развлечений, столько посмотрели мы», — рассказала участница команды «Активное долголетие» Тамара Дмитриева.

Помимо привычных тренировок, спортсмены укрепляют товарищеский дух — выезжают в туристические походы, посещают выставки и музеи.

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