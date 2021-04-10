Подольск вошел в рейтинг городов с благоприятной средой для жизни

Подольск вошел в рейтинг Минстроя РФ как город с благоприятной средой проживания. Об этом сообщил глава Подольска Николай Пестов на своей странице в Instagram.

«Подольск — в рейтинге 375 городов России с благоприятной городской средой. Он опубликован Минстроем РФ», — написал он.

В этом рейтинге город оказался на 25 месте, набрав 195 баллов. Оценка от 181 балла и выше говорит о благоприятной среде в городе. Первые три места заняли Грозный, Сочи и Тюмень. Также в список вошли Химки и Балашиха.

В 2020 году индекс подсчитали для 1116 российских городов. Каждый город мог получить до 360 баллов: 36 индикаторов оценивали по шкале от 1 до 10.

Ранее сразу три горнолыжных курорта Московской области вошли в топ-10 российских площадок для закрытия зимнего сезона. Речь идет о горнолыжных центах «Сорочаны», «Степаново» и «Яхрома» — они оказались на шестой строчке рейтинга. На первых трех местах оказались курорты Сочи, Кемеровской области и Алтайского края.