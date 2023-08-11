11 августа 2023, 14:03
Подольск вошел в число лидеров России по вводу жилья за год
Подольск вошел в топ городов России по объему введенного жилья в 2022 году. Согласно данным Министерства жилищной политики Московской области, показатели округа выросли на 136,9%.
За год в Подольске построили 274 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Таким образом, округ занял 26-е место в федеральном рейтинге.
Кроме того, в 2022 году в округе достроили пять многоквартирных домов, восстановив права почти 500 обманутых дольщиков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Строительство
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