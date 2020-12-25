Подольск сократит загрязнение реки Волги благодаря новым системам водоотведения

В микрорайоне Климовск Подольска ликвидировали старые очистные сооружения и завершили реконструкцию городских очистных. Это позволит снизить загрязнение реки Волги. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

На ликвидацию старых очистных сооружений и реконструкцию городских ушло более 1,4 миллиарда рублей.

Реконструкция блока биологической очистки городских очистных сооружений позволила увеличить их мощность до 150 тысяч кубометров в сутки. После ремонта запустили шесть аэротенков. Они смогут принимать стоки из Климовска.

Обновление очистных сооружений исключило сброс в реки бассейна Волги стоков с недостаточной степенью очистки. Это позитивно повлияло на экологическое состояние водоема.

«Важно, что обновление систем водоотведения Подольска не только улучшает экологическое состояние Волги, но и позволяет осваивать и внедрять на региональных очистных сооружениях новые высокотехнологичные процессы. Например, теперь на городских очистных сооружениях развивается технология приготовления почвогрунта. Осадок сточных вод обезвоживают и при помощи специальных процедур превращают в продукт — почвогрунт, не оказывающий вредного воздействия на экологию и здоровье людей», — пояснила Алла Полякова, председатель комитета по экологии и природопользованию.

Она добавила, что реализация федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» позволяет обеспечить жителей региона качественной, чистой водой. В рамках этих проектов создают новые объекты и проводят реконструкцию старых очистных сооружений региона.

В 2014 году качественной водой в Подмосковье обеспечили 83,21% жителей. Реализация проекта «Чистая вода» помогла вывести 11 округов из красной зоны и повысить этот показатель до 91,7% жителей — это 7,1 миллиона человек.