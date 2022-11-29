Подмосковье 29 ноября 2022, 08:35 Подольск присоединился к сезону «Вахта памяти — 2022»

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Торжественное закрытие «Вахты памяти» состоялось на территории мемориального комплекса «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота „Длинная“» в Кузовлево городского округа Подольск. В мероприятии приняли участие командиры поисковых отрядов, ветераны, офицеры, солдаты вооруженных сил РФ, юнармейцы и активисты общественных организаций.

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На мероприятии с почестями провели захоронения останков 123 солдат, которые обнаружили подольские поисковики в этом году.

Ранее поисковики нашли и захоронили в братской могиле двух солдат. Спустя несколько лет поисковики военно-патриотического объединения «Память» городского округа Подольск отыскали родственников одного из погибших и сегодня вручили им личные вещи, смертный медальон и медаль «За оборону Москвы».

«Вспоминаем тех, кто ценой своей жизни защитил Москву и не дал врагу войти в столицу. Без героического подвига каждого из них не было бы сегодняшнего дня. Никто не забыт, ничто не забыто», — сказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

Ежегодно отряды поисковиков несут Вахту Памяти по поиску и перезахоронению бойцов Красной Армии, чтобы увековечить память солдат.

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