Выгода для всех. Как изменился Подольск после объединения с Климовском

Рассказывая об основных результатах социально-экономического развития, глава сделал акцент на рабочих местах. По его словам, градообразующие предприятия Подольска открыли новые линии производства, а индустриальные парки сегодня заполнены почти на 77%.

Должен сказать, что Подольск за период с 2016 по 2019 год увеличил объем поступлений во все уровни бюджета уже на 20 миллиардов рублей. Это основа для решения вопросов социальной значимости Николай Пестов.

Например, перед округом стояла задача сократить вторую смену во всех школах. Глава доложил Андрею Воробьеву, что на момент объединения территории в Климовске было 30% второй смены, а сейчас она сократилась в два раза. В Кузнечиках тоже было около 30%, но осталось лишь 8%.

«Сейчас в Подольске возводим три новые школы и пристройку к школе № 13 микрорайона „Кутузово“. Мы несколько учреждений культуры и медицинских центров построили за последние годы. Надо дооснастить современным оборудованием поликлинику на Ленинградской улице и детскую на улице Ульяновых», — добавил Пестов.

Воробьев отметил, что из-за объединения Подольска и Климовска «муниципалитет стал одним из самых многочисленных» — в нем зарегистрировались более 330 тысяч человек.

По показателям первого полугодия рейтинга-50 вы находитесь в „зеленой зоне“, а это говорит о том, что вы нацелены на результат. <…> Я очень надеюсь, что вы с вашей командой продолжите эту успешную, результативную работу на благо Подольска Андрей Воробьев.

В объединенном Подольске более 500 дворов. За прошедшие пять лет половину из них привели в порядок. Там установили новые спортивные, детские площадки. Преобразились уже три четверти дворов Климовска.

«Продолжаем работать над улучшением дорожной обстановки в округе. Мы уже проектируем расширение подхода к Подольску», — добавил Пестов.

Бульвар имени режиссера Евгения Карелова и бульвар Юности, Благовещенский сквер и родниковая зона в Валищеве — все это новые общественные пространства. Среди них и парк «Дубрава» в Климовске.

При поддержке Андрея Юрьевича переносятся средства с 2020 на 2021 год по первой очереди обновления нашего главного парка культуры и отдыха имени Талалихина. Здесь мы обустроим набережную, лодочную станцию, зоны отдыха у воды. Это значимый проект, которого уже ждут наши подольчане Николай Пестов.

Власти Подольска хотят возобновить строительство микрорайона «Кузнечики-2». В 2011 году его начали возводить по инициативе Минобороны на месте бывшей военной части. Стройку признали незаконной, к домам так и не подвели коммуникации.

Сейчас здесь 11 заброшенных многоэтажек. И территория все еще принадлежит Минобороны. Чтобы продолжить стройку, властям необходимо получить землю в собственность.

На встрече с Андреем Воробьевым глава Подольска рассказал, как завершение стройки поможет решить проблему ветхого жилья.

Если бы этот недостроенный жилищный фонд передать округу, мы могли бы в кратчайшие сроки решить проблему ветхого и аварийного жилья Николай Пестов.

Также это, по словам главы, поможет существенно продвинуть и решение проблемы с дольщиками — порядка трех тысяч человек еще ждут свои квартиры в Подольске. Николай Пестов попросил у губернатора поддержки в решении этого вопроса с Минобороны России.