Подмосковье 08 сентября 2023, 07:00 Подольск и Фрязино возглавили общекомандный зачет на турнирах за Кубок губернатора Подмосковья

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Подольск и Фрязино возглавили общекомандный зачет турниров за кубок губернатора по всем 23 видам спорта. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«В муниципальных, региональных и финальных этапах соревнований приняли участие свыше 50 тысяч спортсменов в возрасте от семи лет. Для нас очень важно, что у такого большого количества профессионалов и любителей появилась дополнительная возможность проявить себя, попробовать свои силы», — рассказал министр Дмитрий Абаренов.

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Среди городских округов с населением свыше 100 тысяч жителей первым стал Подольск, вторым — Королев, а третьим — Богородский округ. В зачете среди муниципалитетов с населением менее 100 тысяч жителей первое место заняло Фрязино, второе — Дубна, третье — Можайский.

Заключительные состязания спортсменов и торжественная церемония награждения победителей состоялись 2 сентября в Балашихе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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