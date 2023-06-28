28 июня 2023, 12:46
Подольск и Дзержинский выбились в лидеры на Кубке губернатора по трем видам спорта
Подольск и Дзержинский занимают лидирующие позиции в общекомандном зачете Кубка губернатора Московской области по итогам соревнований по трем видам спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Спортсмены из этих округов вошли в число лидеров по легкой атлетике, художественной гимнастике и акробатическому рок-н-роллу.
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Официальный бюллетень размещен в группе Кубка в социальной сети «ВКонтакте». Участники соревнуются по 23 видам спорта, четыре из которых — для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие проводят при поддержке правительства Московской области по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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Спортсмены
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