Подольчан поздравили с Днем народного единства

Жителей Подольска поздравили с Днем народного единства. Этот государственный праздник приходится на День Казанской иконы Божией Матери, отметили на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Патриотичные россияне и православные христиане отмечают сегодня сразу два праздника. Казанская икона Божией Матери считается чудотворной покровительницей народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, которое освободило Москву от польских интервентов и избавило Русь от последствий Смутного времени. Икона стала особенно почитаема в России благодаря этой победе.

Люди разных национальностей, религиозных убеждений и политических взглядов в России всегда жили в мире и согласии, отметили в администрации Подольска. Там подчеркнули, что это стало залогом силы и процветания Отечества.

«Более 400 лет назад, преодолев Смуту, наш народ отстоял свободу и независимость Родины, укрепил основы государственности», — говорится в сообщении.

День народного единства в Москве и Подмосковье может стать одним из самых теплых в истории метеонаблюдений, сообщили ранее в центре погоды «Фобос».