Эксклюзив 28 декабря 2023, 12:08 «Подойти к губернатору может каждый». Вячеслав Духин — о живом общении в эпоху цифровизации Духин: живое общение властей Подмосковья с жителями остается в приоритете Телеканал «360»

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Несмотря на активное развитие цифровизации в Московской области, приоритетом для властей региона остается живое общение. Об этом в интервью «360» рассказал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.

«Много общения не бывает, и оно должно происходить и в цифровой сфере, и в медийной, и в коммуникационной, и, конечно, в личной, когда вы сидите или находитесь рядом, можете пожимать друг другу руки, смотреть в глаза. Никакая „цифра“ этого не заменит», — отметил он.

Духин отметил, что губернатор Андрей Воробьев совершает две-три поездки в неделю и в каждой из них встречается с людьми.

«Причем это не какие-то специально отобранные люди — подойти может любой, никаких запретов в этом отношении нет. Это наш принцип, наша идеология — и с этими людьми строятся разговоры», — подчеркнул зампред областного правительства.

Он добавил, что во время разговоров всплывают проблемы, иногда серьезные, такие, которые невозможно решить мгновенно. Потом в доме правительства проходят совещания, на которых поднимают эти темы. Для ответов приглашают людей, отвечающих за ту или иную сферу, идет поиск решений.

«За часть этой рутины, в том числе, отвечает наша команда. И нам кажется, что в принципе никакого другого формата коммуникации и нельзя представить себе в 2023 году, потому что люди к этому привыкли. Люди хотят коммуницировать именно таким образом. Весь вопрос только в том, чтобы мы могли держать темп, обеспечивать нужную частоту таких коммуникаций», — резюмировал Духин.

Полное интервью с ним можно увидеть на всех площадках «360».