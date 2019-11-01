Подносы для президентов и лесные пейзажи. Выставка работ мастера жостовской живописи открылась в Подмосковье

Расписные подносы его авторства получали в подарок лидеры мировых держав, а с дикими животными, которые изображены на его картинах, он встречался лицом к лицу. Все это о 80-летнем мастере жостовской живописи Вячеславе Леткове. Художник показал корреспонденту «360» тайный способ исполнения желаний.

Вячеславу Леткову 80 лет, лесом и его обитателями вдохновлена каждая его работа.

«Я и ты одной крови. Давай дружить». Вот, когда в лес вхожу, говорю хозяину леса эту присказку Киплинга и конфеточку оставляю», — рассказал художник.

Источник фото: телеканал «360»

И знакомство с незримым хозяином леса — далеко не самое необычное, о чем может рассказать мастер жостовской живописи. Дома у художника — сказка продолжается. В одной из комнат — голова лося. Но необычного, а волшебного. Если его погладить и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Источник фото: телеканал «360»

Серебряной шерсти волки, оголтелые зайцы — Вячеслав Летков говорит, что со всеми героями встречался лично, а сюжеты для росписи видит во сне. По его словам, рисовал художник всю сознательную жизнь. Когда не было бумаги — использовал газету. А на Жостовской фабрике отработал 60 лет.

Он ни разу не менял места жительства. Деревня Жостово, свой дом — из самых дальних командировок, в которых он рассказывал о жостовском народном промысле, всегда возвращался обратно.

Источник фото: телеканал «360»

«Проще меня спросить, где я не был, я отвечу сразу — Африка», — сказал художник.

Жена — Таисия Леткова, тоже художница — к отлучкам мужа относилась спокойно. Они вместе больше полувека.

С 1825 года в подмосковной деревне Жостово пишут на подносах. Особенность народного промысла — сочный, свободный мазок кисти. Жостовская фабрика находится через дорогу от дома Леткова. Сегодня он пришел посмотреть, как оформили выставку его работ, и, по привычке, пообщаться с учениками.

Источник фото: телеканал «360»

Вячеслав Летков с легкой горечью рассказывает про сына — мол, он хорошо рисовал, а в тяжелые времена бросил. А сейчас художники снова востребованы — стоило только потерпеть. Жостовские подносы даже на Неделе высокой моды появились.

Но Вячеслав Летков и будучи молодым художником был востребован. Подносы, расписанные им, дарили первому президенту России Борису Ельцину и даже лидеру Соединенных Штатов Америки Джону Кеннеди.

Источник фото: телеканал «360»

«Стоимость жостовских подносов — от двух тысяч рублей и до бесконечности. А вот оценить работы Вячеслава Леткова не берутся даже именитые эксперты. Но никто не мешает — смотреть и удивляться. В музее при Жостовской фабрике декоративной росписи до нового года продолжится выставка работ мастера.