Подмосковым арендаторам объяснили, как получить отсрочку по платежам в период пандемии

Так, для получения поддержки достаточно лишь обратиться к арендодателю с заявлением об отсрочке. Оставшиеся сделки и соглашения, связанные с регистрацией изменений договоров, удастся завершить уже после периода самоизоляции.

Если же у обеих сторон будут электронные подписи, они смогут воспользоваться сервисами Росреестра.

Мы понимаем, что все ограничительные меры, введенные и в Московской области, отразились на финансовом положении жителей, особенно на арендаторах недвижимости. В помощь ввели отсрочку по оплате арендных платежей Наталья Адигамова министр имущественных отношений Подмосковья.

Электронную подпись получится заказать также в Московском областном БТИ. Сотрудники помогут сдать документы в органы Росреестра. Услуги предоставят дистанционно на портале сайта или по телефону горячей линии 8 (498) 568 88 88.

Дополнительное соглашение по отсрочке оплаты аренды за этот год удастстя заключить в течение 30 дней после обращения.