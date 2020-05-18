Подмосковным жителям выдали больше 26,1 миллиона цифровых пропусков

Так, с помощью него жители получили больше 18,5 миллиона пропусков, сообщили РИАМО в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Соответствующий режим действует в Подмосковье с 15 апреля. За этот период было оформлено 26,132 миллиона пропусков. Из них 3,32 миллиона — рабочие, а 22,812 — для физических лиц, уточнили в пресс-службе.

За нарушение социальной дистанции жителям грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч. За проезд же в общественном транспорте без пропуска — пять тысяч.

Масочный режим

А с 12 мая в Московской области стало обязательным ношение защитной маски. За нарушения будет грозить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Губернатор распорядился оснастить все аптеки необходимым количеством масок. Следить за соблюдением жителями новых правил стали сотрудники ГИБДД, полиции и надзорных служб.

Аптечная сеть «Мособлмедсервис» дает скидки на маски людям старше 65 лет. А воспользоваться льготой можно будет, показав социальную карту.

Ответы на основные вопросы о масочном режиме можно найти в подготовленной «360» памятке.