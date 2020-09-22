Подмосковным жителям расскажут, когда в их дома придет тепло

В Подмосковье начнут подачу тепла в жилые дома во всех муниципалитетах. Узнать, когда батареи снова будут горячими, можно у властей на местах или на интерактивной карте. Губернатор региона Андрей Воробьев напомнил в ходе заседания подмосковного правительства, как важно сообщить всем жителям, когда в их домах включат отопление.

С прошлой недели тепло подают на социальные объекты — в школе, детсады, больницы. Накануне губернатор распорядился включить отопление и в жилых домах. К этой теме вернулись и 22 сентября на заседании правительстве.

«Лето завершилось. <…> Система ЖКХ должна быть во всеоружии для того, чтобы каждый человек почувствовал себя комфортно в своей квартире, поликлинике, школе, доме культуры. Везде должен быть порядок», — сказал глава региона.

Воробьев подчеркнул, что надеется на готовность к отопительному сезону каждой котельной. Он рассказал о сообщениях от жителей по поводу подачи тепла.

Очень надеюсь, что уважаемые главы все это четко понимают и каждая котельная готова к отопительному сезону. Но самое главное — все в деталях. Нам очень важно, чтобы каждый житель понимал, когда будет запущено отопление в домах Андрей Воробьев.

Воробьев попросил информировать его о запуске отопления. Процесс займет определенное время — до 10 дней, но в Подмосковье к нему полностью готовы.

Жители многоквартирных домов смогут узнать точную дату по своему адресу на карте ресурсообеспечения. Плюс объявления появятся на каждом подъезде.

К отопительному сезону в Московской области готовы 100% многоквартирных домов, котельных и 10,3 тысячи километров тепловых сетей. На 21 сентября тепло запустили в 245 объектах социальной сферы.