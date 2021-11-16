Умная система Главгосстройнадзора назначит проверки подмосковным застройщикам

В Главгосстройнадзоре решили отказаться от фиксированного количества проверок после внедрения онлайн-калькулятора. «Умная» система формирования мероприятий по контролю и надзору поможет каждому застройщику самостоятельно посчитать количество визитов инспектора на его объект.

Областной норматив предписывал проводить на жилых объектах 10 проверок, для нежилых их должно было быть семь, для линейных — пять. Внеплановые инспекции и рейдовые осмотры в это количество не входило, напомнили в пресс-службе ведомства.

«Бизнес не мог сам просчитать эти процессы, поэтому мы перешли от фиксированного количества проверок к динамическому», — сказал министр по государственному надзору в строительстве Подмосковья Артур Гарибян.

Он отметил, что сейчас в интересах застройщиков строить по закону. Они устанавливают камеры, ведут исполнительную документацию в электронном виде и предоставляют Главгосстройнадзору доступ.

Чтобы узнать количество проверочных мероприятий надзорного органа на объекте, участникам строительства достаточно заполнить специальную форму. В ней нужно будет указать параметры объекта, количество баллов «машина» посчитает сама. Исходя из этих данных, рассчитают количество КНМ.

«Наша задача поддержать бизнес. Если застройщик планирует построить небольшой объект за короткий срок, то количество контрольно-надзорных мероприятий должно быть соответствующее», — заметил Гарибян.

Повышающие баллы, по его словам, девелоперы получат в том числе за наличие встроенного детского сада или поликлиники. Надзор за качеством строительства жилья и социальных объектов власти намерены держать на особом контроле.