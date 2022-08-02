Подмосковным застройщикам упростили подачу заявлений на согласование проекта

Подавать заявление на проведение госэкспертизы проектной документации нужно, как и раньше, на региональном портале госуслуг. Благодаря оптимизации сделать это стало значительно проще.

В электронную форму внедрены новые сервисы. Теперь заполнение данных о застройщике и техническом заказчике происходит автоматически.

«Достаточно только ввести ИНН, после этого в форме появится нужная информация: наименование, адрес, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, КПП. Ранее жителям приходилось заполнять данные вручную», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В электронной форме появились также сервисы предпроверки, что помогает заявителям не ошибиться.

Чтобы осуществлять строительные работы, реконструкцию, капремонт объектов капитального строительства в Подмосковье, нужно получить положительное заключение госэкспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Без этих результатов строительство начинать нельзя. Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование». Там же доступны еще 248 онлайн-услуг.