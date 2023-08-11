Подмосковье 11 августа 2023, 11:16 Подмосковным застройщикам напомнили о сервисе для расчета парковочных мест ГБУ МО "Мособлгеотрест"

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Онлайн-сервис «Расчет количества парковочных мест для зданий нежилого назначения» заработал в Подмосковье в марте 2023 года. За это время им воспользовались более 12 тысяч раз. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

«Сервис в формате калькулятора понятен и прост в использовании, значительно сокращает время, затрачиваемое на выполнение расчета и помогает избежать неточностей. Необходимо лишь ввести исходные данные о будущем объекте капитального строительства с учетом его назначения», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Воспользоваться цифровым сервисом можно на региональном геопортале. Расчет количества парковочных мест производится в соответствии с требованиями законодательства. С его помощью застройщики могут узнать минимальное необходимое количество парковочных мест для конкретного объекта.

«Особым спросом сервис пользуется, когда стоит задача спроектировать объект со множеством функций и рассчитать к нему нормативное число парковок. Программа включает в себя 33 категории объектов нежилого назначения: госучреждения, офисы, магазины, склады, музеи и так далее», — отметил генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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