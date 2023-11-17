Подмосковье 17 ноября 2023, 13:36 Подмосковным выпускникам напомнили об онлайн-сервисе для подготовки к ЕГЭ по информатике

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Подмосковные школьники смогут подготовиться к ЕГЭ по информатике с Яндекс.Учебником. Разобраться в решении заданий им поможет искусственный интеллект.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, платформа включает в себя методические материалы, пробные версии экзамена и подсказки нейросети.

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Искусственный интеллект объясняет значения терминов и ход решения задачи. В систему также встроен редактор кода.

Пользоваться сервисом можно бесплатно и без регистрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

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