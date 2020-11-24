Подмосковным врачам подарили несколько тонн свежих фруктов

Пока подмосковные врачи борются с COVID-19, активисты стараются помочь им и как-то порадовать. Компания «Ранд-Транс» подарила медикам пять тонн свежих фруктов.

Источник фото: телеканал «360»

Компания «Ранд-Транс» выделила почти 600 автобусов под медицинские нужды. Водители ежедневно развозят врачей на работу и к пациентам.

Но это не все. Компания решила сделать медикам подарок. Для этого закупили пять тонн свежих фруктов. В ящиках апельсины, лимоны и яблоки. Их отвезут в больницы в рамках проекта «Мы помогаем врачам».

«Нами было специально закуплено порядка пяти тонн фруктов. Это лимоны, яблоки и мандарины. Мы решили, что подарим это тем медикам, с которыми работаем. Тем медикам, которые задействованы в лечении ковидных больных», — рассказала Анна Харитонова, пресс-секретарь группы компаний «Ранд-Транс».

Благодарность героям нашего времени выражают каждый день. Иногда у врачей нет времени даже на обед, поэтому им нужна забота неравнодушных людей.

«Я не знаю, как их можно еще отблагодарить. Это не люди, это боги. Огромное спасибо им. Я видел, как они работают, молодцы», — поделился Александр Кокорев, водитель.

Фруктовую помощь подмосковным медикам будут оказывать и дальше. В этот раз витамины привезли в Люберцы. Следующие автобусы с фруктами прибудут в больницы Наро-Фоминска и Домодедова.