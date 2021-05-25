Подмосковным волонтерам вручили благодарственные письма президента России

Вице-губернатор Подмосковья открыла заседание межведомственного регионального совета по развитию добровольчества в Московской области. Как отметила Наталья Виртуозова, пандемия стала катализатором для активного развития добровольчества, и Подмосковье не стало исключением.

«Наше добровольческое движение „Волонтеры Подмосковья. Мы рядом“ проявило себя с наилучшей стороны, спасибо вам огромное, ребята», — сказала Наталья Виртуозова.

Подмосковное правительство окажет поддержку волонтерам, добавила вице-губернатор.

Мы уже презентовали единую платформу volontermo.ru, на которой будут регистрироваться все больше ребят. Надеемся, что все наши ведомства включатся во взаимодействие с нашим движением добровольцев, как это уже сделало Министерство культуры Наталья Виртуозова вице-губернатор Подмосковья

Вице-губернатор вручила волонтерам благодарственные письма президента России за активное участие в подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию. Также она передала благодарность губернатора коллективу «Я помогу» из Раменского округа.

«В первую волну пандемии было много заявок — мы доставляли продукты и лекарства заболевшим ковидом, пожилым людям, многодетным семьям. 9 Мая ездили поздравлять ветеранов — устраивали им концерты перед домом», — рассказала волонтер из Коломенского округа Карина Саркисян.

Когда мы начинали проект «Мы рядом», даже не предполагали, что можем получить благодарность от президента Карина Саркисян волонтер

В рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Московской области и организациями «Молодая Гвардия ЕР», «Волонтеры культуры» и «Волонтеры-медики».

«У нас почти 400 волонтерских организаций, наша задача — собрать их в одно большое, сильное движение. Важно помогать людям, иметь обратную связь, знать, какие перемены на местах ждут жители, и здесь мы рассчитываем на волонтеров», — сказала министр правительства Подмосковья по соцкоммуникациям Екатерина Швелидзе.

Министр добавила, что в этом году утвердили и сегодня впервые вручили грамоту и нагрудный знак Главного управления соцкоммуникаций за развитие добровольчества в Московской области. Их получили восемь человек.