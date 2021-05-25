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    25 мая 2021, 22:19

    Подмосковным волонтерам вручили благодарственные письма президента России

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Вице-губернатор Подмосковья открыла заседание межведомственного регионального совета по развитию добровольчества в Московской области. Как отметила Наталья Виртуозова, пандемия стала катализатором для активного развития добровольчества, и Подмосковье не стало исключением.

    Подмосковным волонтерам вручили благодарственные письма президента России

    «Наше добровольческое движение „Волонтеры Подмосковья. Мы рядом“ проявило себя с наилучшей стороны, спасибо вам огромное, ребята», — сказала Наталья Виртуозова.

    Подмосковным волонтерам вручили благодарственные письма президента России | Изображение 1

    Подмосковное правительство окажет поддержку волонтерам, добавила вице-губернатор.

    Мы уже презентовали единую платформу volontermo.ru, на которой будут регистрироваться все больше ребят. Надеемся, что все наши ведомства включатся во взаимодействие с нашим движением добровольцев, как это уже сделало Министерство культуры

    Наталья Виртуозовавице-губернатор Подмосковья
    Подмосковным волонтерам вручили благодарственные письма президента России | Изображение 2

    Вице-губернатор вручила волонтерам благодарственные письма президента России за активное участие в подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию. Также она передала благодарность губернатора коллективу «Я помогу» из Раменского округа.

    «В первую волну пандемии было много заявок — мы доставляли продукты и лекарства заболевшим ковидом, пожилым людям, многодетным семьям. 9 Мая ездили поздравлять ветеранов — устраивали им концерты перед домом», — рассказала волонтер из Коломенского округа Карина Саркисян.

    Когда мы начинали проект «Мы рядом», даже не предполагали, что можем получить благодарность от президента

    Карина Саркисянволонтер
    Подмосковным волонтерам вручили благодарственные письма президента России | Изображение 3

    В рамках заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Московской области и организациями «Молодая Гвардия ЕР», «Волонтеры культуры» и «Волонтеры-медики».

    «У нас почти 400 волонтерских организаций, наша задача — собрать их в одно большое, сильное движение. Важно помогать людям, иметь обратную связь, знать, какие перемены на местах ждут жители, и здесь мы рассчитываем на волонтеров», — сказала министр правительства Подмосковья по соцкоммуникациям Екатерина Швелидзе.

    Министр добавила, что в этом году утвердили и сегодня впервые вручили грамоту и нагрудный знак Главного управления соцкоммуникаций за развитие добровольчества в Московской области. Их получили восемь человек.