Цифровые услуги и одно окно. Военкоматы Подмосковья начнут работать по-новому

В Московской области модернизируют военкоматы. Их здания отремонтируют, а предоставляемые услуги переведут в цифровой формат и будут оказывать их в формате одного окна, как в МФЦ.

Работы начали в рамках соглашения, которое в конце июля подписало Минобороны РФ с правительством региона. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил трансформацию военных комиссариатов на селекторном совещании, которое прошло под руководством министра обороны Сергея Шойгу.

«Как показало обсуждение, основные усилия необходимо сосредоточить на внедрении в повседневную деятельность военкоматов современных цифровых технологий. Такая работа уже ведется в Московской области», — сказал глава Минобороны.

Сейчас в военкоматах региона предоставляют 15 услуг. С 28 июля через uslugi.mosreg.ru можно оформить справки о размере военной пенсии и о праве на лечение в учреждениях Минобороны. Еще четыре — о выслуге лет, о доходах, о компенсации расходов на ЖКХ, о получении пенсии от Минобороны — будут доступны онлайн с 30 августа. К концу года на региональный портал госуслуг добавят еще 37 справок. Кроме того, в Подмосковье можно встать на воинский учет через МФЦ.

«Мы сократили срок предоставления этой услуги, как и обещали, с 30 до 20 дней. Но на встрече вы поставили задачу — довести до одного дня. До конца года мы сможем об этом доложить. Задача максимум — оцифровать эту услугу так, чтобы ее можно было получать на региональном портале, то есть уже не приходить в МФЦ или военкомат. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с коллегами из Минобороны», — заметил Андрей Воробьев.

Обновление внешнего и внутреннего облика зданий, оснащение их новым оборудованием — еще одно направление совместной работы. К весне 2022-го завершат модернизацию военкомата в Одинцове. Сделают удобный вход, маршрутизацию, электронные сервисы, умные пространственные решения. Все услуги будут предоставлять по принципу одного окна, как в МФЦ.

На первом этапе планируют отремонтировать еще шесть зданий военкоматов: в Балашихе, Красногорске, Подольске, Люберцах и Домодедове, — а также областной сборный пункт в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Затем начнут ремонт 29 остальных подмосковных зданий.

Сергей Шойгу предложил провести на базе Московской области всероссийские сборы, чтобы обсудить вопросы, связанные с модернизацией военных комиссариатов.