Подмосковным водителям напомнили о правилах движения рядом с фурами

Минтранс Подмосковья напомнил водителям о том, почему не стоит ехать между фурами. Все дело особенностях тормозного пути большегрузов.

Тормозной путь у фур гораздо больше, чем у легковых автомобилей. Именно поэтому водители таких машин держатся от любых других автомобилей на большем расстоянии.

Средний тормозной путь груженого грузовика, который едет со скоростью 40км/ч — 25-45 метров. Он значительно длиннее, чем у легковой машины. Когда легковая машина окажется между фур и все машины начнут одновременно тормозить, аварийная ситуация будет неизбежна.

Но не только для этого дальнобойщики держат дистанцию. В ПДД существует пункт 9.11. Грузовики длиной более семи метров должны поддерживать такую дистанцию, чтобы обгоняющие машины могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу.

ПДД не запрещают встраиваться и ехать межу фурами в потоке, но это может быть опасно в случае резкого торможения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил повысить безопасность на подмосковных дорогах.